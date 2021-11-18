А теперь традиционные новости сети. Все лайки, репосты и комментарии изучила Мария...

А теперь традиционные новости сети. Все лайки, репосты и комментарии изучила Мария Платанюк.Благоустройство по снегу, вредители в Нечаевской, судьба Чёрного дола, моржевание голубей и гость из Поднебесной в... Судогде. Яркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Но вначале заглянем в «ТикТок» владимирских «Вестей». «Жать могут все!». Не верите? Посмотрите, как пятилетняя малышка стала чемпионкой по русскому жиму. И здесь же - «милота», как говорят в сети. Фокстерьеры. Лучший антидепрессант. Убедитесь сами. Кстати, в этом ноябре «ТикТок» «Вести-Владимир» пошел на рекорд. Репортаж нашей Юлии Шуваловой о юном ковровском фермере Арсении Титове преодолел отметку в миллион просмотров. Вам мы рассказываем - о самом интересном и важном.Коротко - о проблемах. Подписчики «Подслушано Суздаль» удивлялись «благоустроительным» кадрам, снятым в местном парке.Цитата: «Выложим парк плиткой, вот! Мы не будем откладывать на лето то, что можно сделать зимой!»А это сюрпризы, которыми встречают автомобилистов на станции Нечаевской в Гусь-Хрустальном районе. Те, кто, возможно, уже проколол шины, предупреждают других.«АлексАвтоЛайф» призывает к бдительности на ноябрьских дорогах. Скользко, опасно, не нарушайте скоростной режим и будьте бдительны!Тревожный сигнал из Коврова. Он звучит в местном паблике. «Мы теряем Чёрный дол», пишут пользователи. В нём, по словам жителей, вырубают лес.«Вязники наш город», напротив, о позитивом. Рассказывает о завершении благоустройства территории возле стадиона «Текстильщик».«Подслушано Ковров» рассказывает о новом стрит-арте. Как вам такая инсталляция?«Типичные новости», вспоминая необыкновенно красивое «вторжение зимы», делятся снежной галереей. Кто уже успел налепить снеговиков? И, конечно, похвастаться результатом. Поздравление с первым снегом от суздальского блогера Веры Юриной - героини одного из репортажей «Вестей».А это снеговик из Судогды. Видимо, рад окончанию ещё одного сложного ковидного года.А в продолжение темы - долгоиграющее антикризисное от местного барда Альберта Ашрятова. Что бы ни было, «Всё равно на работу пойду».Также паблик предлагает вместе пересмотреть фрагмент фильма производства Поднебесной «Затерянные в России». По сюжету, китайский бизнесмен попадает в нашу страну. Оставив в стороне актёрскую игру - выражение лица главного героя… Куда же занесла его нелёгкая? Угадаете? Конечно же, в Судогду. Вот название на автобусной табличке.Суздальское сообщество предлагает вернуться в 1979-й. И вместе посмотреть выпуск киножурнала «Наш край». О том, как перед московской Олимпиадой в древнем Суздале шло строительство. И каждый объект был максимально бережно вписан в местный ландшафт. Полезный опыт в преддверии тысячелетия?В завершение обзора - фантастические пейзажи из группы «Вязники наш город».Беличьи догонялки в парке Радужного. Видео из группы «Природа Владимирской области». Здесь же - массовое моржевание голубей от Валерия Савельева.А вот байкерам из «Типичного Владимира» всё нипочем. Освежающим ноябрьским утром они выехали на мотопробег в купальниках и плавках. Бодрящие, однако, кадры.Главное - берегите себя, и обязательно надевайте шапку и шарф.В Вязниках, к примеру, утеплился даже бронзовый кот-учёный.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного WhatsApp. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК «Владимир» во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире и в сети. До встречи.