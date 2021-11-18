Почти 600 жителей трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице.

Почти 600 жителей трех домов на Госпитальном Валу переедут в новостройку на Бауманской улице.Власти Москвы ускоряют темпы переселения участников программы реновации в новые дома. Ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию планируется увеличить практически втрое.В Басманном районе подобрали пять стартовых площадок для возведения домов по программе. Там появится свыше 38 тысяч квадратных метров жилья. В районе расселят 26 старых домов, новые квартиры получат 3,5 тысячи человек.На четырех стартовых площадках либо продолжается строительство, либо проектирование, либо разработка градостроительной документации. Одна новостройка на Бауманской улице уже готова и ждет своих жильцов (дом 47)."Дом сдали, скоро получите квартиры и переедете, так что поздравляю с будущим новосельем. Дом получился шикарный — с подземным гаражом, своей площадкой, закрытым двором, хорошей отделкой. Такого бизнес-уровня дом", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новостройку.Эта многоэтажка была построена по индивидуальному проекту и состоит из пяти секций. Дом оформлен в черно-белой гамме, окна одного из фасадов выполнены в виде арки. Лоджии и балконы застеклены. Есть металлические корзины для кондиционера.В доме 274 квартиры, пять из которых оборудованы для проживания людей, передвигающихся на инвалидной коляски. Для маломобильных жильцов увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.В подземном паркинге 155 машиномест. На этот уровень можно спуститься на лифтах. Первый этаж – нежилой. Там находятся технические службы, колясочные, рабочие места консьержей, а также помещения под офисы, магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.Как и в других домах, построенных по программе реновации, в новостройке на Бауманской улице установлены общедомовые и поквартирные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы."В январе в новостройку на Бауманской улице планируется начать переселение 237 семей – это 577 жителей из трех домовна Госпитальном Валу", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.Напомним, в Москве утвердили программу реновации в 2017 году. В общей сложности будет расселено 5 176 домов – это примерно 350 тысяч квартир (16,4 миллиона квадратных метров). Программа касается почти миллиона жителей столицы.