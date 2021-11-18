Один из первых проектов будет реализован в клинической больнице имени Юдина – крупнейшем стационаре на юге Москвы. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Один из первых проектов будет реализован в клинической больнице имени Юдина – крупнейшем стационаре на юге Москвы. Об этом в своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Многие больницы Москвы за пределами центра располагают большими территориями, но потенциал не использовался. Пациенты могут в лучшем случае погулять по дорожкам и посидеть на лавочках, отметил Собянин."А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания", – написал мэр.В ближайшие годы территории московских больниц благоустроят. "Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда", – рассказал Собянин.Одной из первых благоустроят территорию клинической больницы имени Юдина на юге Москвы. Там появится исцеляющий мультисенсорный сад – пациенты смогут насладиться красотой и запахами цветущих растений.Будет чем заняться и детям, которые вместе со взрослыми посещают проходящих лечение родственников. Кроме того, для сотрудников больницы имени Юдина появится спортивный городок с тренажерами, площадками для игры в баскетбол, теннис и другие виды спорта."И, разумеется, проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы", – сообщил градоначальник.Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на портале "".Также на платформе проводятся голосования о проектах благоустройства , , и других локациях. О них мэр рассказывал в своих недавних постах.