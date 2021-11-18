Особое внимание уделяется профилактике травматизма среди несовершеннолетних.

Сотрудники ОГИБДД продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма.В Юрьев-Польском районе сотрудники полиции приняли участие в семинар-совещании педагогов, ключевой темой которого стал детский дорожно-транспортный травматизм.Начальник ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району Максим Кузнецов обозначил основные причины ДТП с участием несовершеннолетних, отметив необходимость усиления совместной с органами образования профилактической работы.Отдельно обсуждался вопрос внимательного отношения к техническому состоянию школьных автобусов, соблюдению требований перевозчиками организованных групп детей.В Камешковском районе сотрудники ОГИБДД провели акцию на улицах районного центра. К участию привлекли школьников.Подростки вместе с полицейскими обратились ко всем участникам движения, особенно – к пешеходам, с напоминанием о том, что от внимательности и бдительности каждого зависит общая безопасность на дорогах. Всем участникам акции вручили памятки с профилактической информацией.