Сумма причиненного ущерба превысила 30 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Киржачскому району установили подозреваемого в совершении кражи с территории местного предприятия.Сообщение о краже электрического кабеля поступило в полицию в сентябре текущего года. Заявители пояснили, что пропали 300 метров электрического кабеля. Причиненный ущерб составил более 30 000 рублей.Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, собрав необходимую информацию.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению был задержан 49-летний житель Кольчугино.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенное сбыл.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к совершению иных имущественных преступлений.