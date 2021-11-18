Лизинговая компания во Владимире полностью расплатилась с задолженностью в размере 10 миллионов...

Лизинговая компания во Владимире полностью расплатилась с задолженностью в размере 10 миллионов рублей в адрес комитета по транспорту Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.Ведомство обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением о возмещении задолженности. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд постановил руководству компании, осуществляющей деятельность по финансовой аренде выплатить долг в полном объёме.Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Владимира. Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителю организации – должника, разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленный для добровольного исполнения.Одновременно с этим судебным приставом – исполнителем проверено имущественное положение организации – должника и установлен расчетный счет, открытый в одном из банков, в связи с чем вынесено постановление об аресте денежных средств. Кроме этого представитель закона наложил запрет на регистрационные действия в отношении пяти автобусов «ВОЛГАБАС», принадлежащих компании.В результате принятых судебным приставом – исполнителем мер, задолженность в размере 10 миллионов рублей взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.