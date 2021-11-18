Грамоты и благодарности сотрудникам вручили представители Администрации города Владимира.

17 ноября, в День службы участковых уполномоченных полиции, в УМВД России по городу Владимиру чествовали сотрудников самой народной службы.Начальник городского Управления Илья Исаченко, поздравляя с праздником, подчеркнул, что эта служба наиболее близка к народу, ведь именно к участковым прежде всего люди обращаются за помощью и поддержкой. Во многом от их грамотных, умелых и профессиональных действий зависят спокойствие и порядок на вверенной территории.К поздравлениям присоединился заместитель начальника управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации города Владимира Александр Никифоров, который особо отметил их активное взаимодействие с администрацией города Владимира в работе по профилактике правонарушений.За высокие показатели в этой сфере и в связи с праздником благодарностью Главы города Владимира отмечены старший участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН УМВД России по городу Владимиру Андрей Фролов, участковый уполномоченный полиции ПП № 13 Максим Борисов, старший участковый уполномоченный полиции отделения ОУУП и ПДН ОП № 1 Андрей Смирнов, участковый уполномоченный полиции отделения ОУУП и ПДН ОП № 1 Александр Зайцев, старший участковый уполномоченный полиции отделения ОУУП и ПДН ОП № 3 Артем Хрисафанов и участковый уполномоченный полиции отделения ОУУП и ПДН ОП № 3 Егор Котов.