Подозреваемого арестовали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В Кольчугино 38-летний мужчина зарезал инвалида. На душегуба завели уголовное дело по статье «убийство».По версии Следственного комитета, 12 ноября во время попойки между друзьями произошёл конфликт. В ходе драки обвиняемый нанёс 42-летнему знакомому три удара ножом. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия. Потерпевший являлся инвалидом второй группы, у него были ампутированы обе стопы.Подозреваемого арестовали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.