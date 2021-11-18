Пятничное застолье в городе Кольчугино закончилось поножовщиной. Региональный Следком обвиняет в убийстве 38-летнего мужчину. По версии следствия, 12 ноября он с товарищем выпивал, в какой-то

Пятничное застолье в городе Кольчугино закончилось поножовщиной. Региональный Следком обвиняет в убийстве 38-летнего мужчину. По версии следствия, 12 ноября он с товарищем выпивал, в какой-то момент собутыльники поругались. В ходе конфликта обвиняемый нанес ножом 3 удара по телу 42-летнего потерпевшего. Он скончался на месте от полученных ранений. Шансов спастись от разъяренного товарища у него не