Пятничное застолье в городе Кольчугино закончилось поножовщиной. Региональный Следком обвиняет в убийстве 38-летнего мужчину. По версии следствия, 12 ноября он с товарищем выпивал, в какой-то
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2021-v-kolchugino-muzhchina-zarezal-sobutylnika-invalida.html" target="_blank">В Кольчугино мужчина зарезал собутыльника-инвалида</a> - Пятничное застолье в городе Кольчугино закончилось поножовщиной. Региональный Следком обвиняет в убийстве 38-летнего мужчину. По версии следствия, 12 ноября он с товарищем выпивал, в какой-то
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2021-v-kolchugino-muzhchina-zarezal-sobutylnika-invalida.html]В Кольчугино мужчина зарезал собутыльника-инвалида[/url] - Пятничное застолье в городе Кольчугино закончилось поножовщиной. Региональный Следком обвиняет в убийстве 38-летнего мужчину. По версии следствия, 12 ноября он с товарищем выпивал, в какой-то