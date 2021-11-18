Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Кольчугино. Он обвиняется в совершении убийства.По версии следствия, 12 ноября 2021 года в процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес принесенным с собой ножом 3 удара по телу 42-летнего знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следует отметить, что потерпевший являлся инвалидом второй группы в связи с ампутированием стоп.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.