Горожане намерены обращаться в прокуратуру.

В Коврове порядка 100 сотрудников завода имени Дегтярёва, ВНИИ «Сигнал» и других предприятий пожаловались на отстранение от работы. У всех обратившихся отсутствуют QR-коды вакцинации от коронавируса.Сотрудников заводов отправили по домам без сохранения заработной платы. В городе оружейников состоялось собрание жителей, по итогу которого составлены заявления в прокуратуру. Документы по отстранению переданы юристам для изучения.Ранее сообщалось, что во Владимире непривитых педагогов также начали не пускать на рабочие места.«Право работодателю не пустить невакцинированного учителя или воспитателя без сохранения зарплаты даёт 76-ая статья Трудового кодекса. Такое решение принимается непосредственно руководителем учреждения», -Напомним, во Владимирской области к 15 ноября иммунизацию от ковида должны были пройти сотрудники 15 сфер. Производственная в их числе. В эти же дни Роспотребнадзор должен начать массовые проверки организаций на предмет выполнения постановления об обязательной вакцинации.