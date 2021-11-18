Это случится, если город сумеет аккумулировать бюджетные средства всех уровней, а также привлечь...

Это случится, если город сумеет аккумулировать бюджетные средства всех уровней, а также привлечь государственные и частные инвестиции на строительство контактной сети, которая соединит микрорайоны Салтаниха и Малеевка.С таким предложением директор управления троллейбусного транспорта Николай Белокуров обратился к членам комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городского совета народных депутатов. По словам докладчика, в УТТ имеются разработанные проектно-сметные документации на прокладку контактных и кабельных сетей по улице Строителей (от улицы З. Космодемьянской) и Кирова (до проходных электромеханического завода). В соцсетях пишут, что оба проекта при наличии средств можно оперативно воплотить в жизнь.“Новый маршрут электрического транспорта свяжет новые и быстро развивающиеся микрорайоны города – “Салтаниха” и Маршала Устинова – с социально значимыми объектами, образовательными учреждениями и предприятиями города”, – пояснил Николай Белокуров.Он также добавил, что внедрение нового маршрута позволит транспортному предприятию выпустить на линию резервный состав троллейбусов, а также обеспечит возможность бесплатного проезда льготникам.По данным УТТ Коврова, ежемесячно 88 тысяч пассажиров пользуются правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота установлена решением городского совета народных депутатов. В качестве аргумента за финансирование прокладки нового маршрута от Салтанихи до Малеевки Николай Белокуров привёл и тот факт, что троллейбус считается экологически чистым видом транспорта.Депутаты горсовета не отбросили идею, а согласились её актуализировать и обсудить полным составом горсовета в конце ноября. По мнению народных избранников, маршрут будет востребован и принесёт дополнительный доход городскому транспортному предприятию.Обсуждалась и перспектива обновления подвижного состава УТТ. Если город сумеет войти в федеральный проект “Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях” нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”, то управление троллейбусного транспорта сможет рассчитывать на то, что к 2024 году за счёт государственных средств будет обновлено 9 процентов троллейбусов и 5 процентов контактных сетей, а к 2030 году – 30 и 15 процентов соответственно.Для этого необходимо создать Ковровскую городскую агломерацию и определить перечень муниципальных образований, входящих в её состав. Это полномочия региональной власти, попросить у которой за УТТ могут первые лица Коврова.Ещё один вариант денежной поддержки транспортного предприятия – использование инфраструктурного кредита. Как пояснила глава города Елена Фомина, участвовавшая в заседании комитета горсовета по ЖКХ, заявка на инфраструктурный кредит в область уже направлена. Также как и письмо в адрес губернатора с просьбой финансово помочь УТТ Коврова.Ежедневно на городские троллейбусные маршруты выходит 35 единиц электрического общественного транспорта. Всего же в парке УТТ Коврова – 56 машин. Резервный подвижной состав используют в качестве замены, когда выходит из строя основной.Фото: группа ВК "Подслушано Ковров"