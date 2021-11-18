Московская усадьба Деда
Мороза объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику. Принять участие могут дети всех возрастов.
Московская усадьба Деда
Мороза объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику. Принять участие могут дети всех возрастов.
Акция "Почта Деда Мороза" проходит в московских парках в четвертый раз. Прошлой зимой новогодняя почта работала на территории 31 городского парка, а в этом году отправить письмо можно уже в 39-ти. Почта будет работать до 21 января 2022 года. Всем, кто укажет в письме обратный адрес, Дед Мороз ответит до конца зимы.
Почтовые ящики можно найти у главных входов, на центральных аллеях, возле павильонов и зданий администрации. На них есть надпись "Московская усадьба Деда Мороза". По всему городу установлено 53 ящика.
Например, один из них есть около входа в сад имени Баумана, другой – возле входа на каток в Таганском парке. Еще один ящик установлен рядом с площадью в детском парке имени Н. Н. Прямикова, четыре – в Парке Горького, три — в "Сокольниках" и на многих других площадках. Все адреса ящиков .
Для отправки письма необходимо на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя (Деда Мороза). Можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами. Снеговик-почтовик на специальном автобусе доставит все письма в Московскую усадьбу Деда Мороза.
Отправить послание можно и самостоятельно. Для этого нужно указать на конверте адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.
У Деда Мороза есть и электронная почта. На сайте Московской усадьбы Деда Мороза можно заполнить специальную форму: написать текст, прикрепить файл с рисунком, указать свой e-mail для обратной связи. Волшебник ответит в течение нескольких дней с электронного адреса: [email protected]
Дети могут принять участие в ежегодном конкурсе Московской усадьбы Деда Мороза на лучшее письмо зимнему волшебнику. Есть пять номинаций: "Дружное поздравление", "Сказочные персонажи усадьбы", "Письмо в "Страну сказок — 2022", «Моя новогодняя история" и "Добропочта". Нужно выбрать одну из них и написать небольшой рассказал. Работы необходимо отправить до 21 января 2022-го одним из вышеперечисленных способов. Награждение состоится 8 февраля в Московской усадьбе Дела Мороза.