В столице отмечен рекордный прирост числа самозанятых. Их общее количество превысило 792 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице отмечен рекордный прирост числа самозанятых. Их общее количество превысило 792 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С начала 2021 года самозанятых в столице стало больше на 316,6 тысячи человек. Общее их число в Москве – 792,8 тысячи, это 23% от общего количества самозанятых в России, уточнил Ефимов."С начала этого года самозанятые уплатили в бюджет Москвы 3,69 миллиарда рублей налога, что в 4,1 раза превышает поступления за январь — октябрь прошлого года", – сказал заммэра.Больше всего самозанятых работают в пассажирских и грузоперевозках. Также они занимаются сдачей квартир в аренду, репетиторством, консалтингом, маркетингом, предоставляют IT и бухгалтерские услуги.С начала 2019 года по 1 ноября текущего самозанятые в Москве заработали 270 миллиардов рублей. С начала 2021 года средний чек на их услуги вырос на 25% и достиг 2 444 рублей, сказал глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.В Москве для самозанятых создана цифровая экосистема. Много полезной информации можно найти на портале .