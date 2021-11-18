В Центральной России 20 ноября ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков.

В субботу, 20 ноября, в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Снегопад с большой вероятностью станет рекордным, а на земле начнет формироваться устойчивый снежный покров.Не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет одну четвертую часть от всего месячного объема,— рассказал господин Тишковец РИА Новости.Такие интенсивные ливневые осадки в это время года фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ лишь в 1954 (13,9 мм), 2004 (15,2 мм) и 2010 (10,5 мм) годах. То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса, — сообщил специалист.Евгений Тишковец отметил, что такое количество смешанных осадков приведет к формированию достаточно тяжелого снежного покрова, его высота может составить до 4–7 см, а плотность снега — до 170 кг на 1 куб. м. Это, по его словам, может привести к чрезмерной нагрузке на кровлю и стропильные конструкции крыш. Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны, — заявил метеоролог.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве резко изменится 20 ноября. По его словам, москвичей ожидают резкое понижение атмосферного давления, заметные осадки и ветер с порывами до 18 м/с. С понедельника же придет похолодание.