Лучшие архитекторы и архитектурные бюро мира создают проекты для Москвы. Например, в столице есть бизнес-центр, концепцию которого разработала знаменитая Захи Хадид. А скоро в столице ..

Лучшие архитекторы и архитектурные бюро мира создают проекты для Москвы. Например, в столице есть бизнес-центр, концепцию которого разработала знаменитая Захи Хадид. А скоро в столице появится жилой комплекс по проекту голландского бюро UNStudio.Московские новостройки уже давно не уступают европейским – ни по уровню комфорта, ни по дизайну. Многие кварталы строятся по системе урбан-блоков – создается приватный двор и все необходимые социальные и коммерческие объекты.Так, три квартала по системе урбан-блоков построят в районе Москворечье-Сабурово. Новые дома появятся во 2-м Котляковском переулке (владение 1). Кварталы будут расположены параллельно друг другу и разделены проездами. Высота зданий в них будет варьироваться от шести до 12 этажей.Судя по проекту архитектурного бюро Atrium, фасады новостроек будут выполнены в трех стилевых концепциях (modern, classic и cozy), а в отделке используют крупноформатную керамогранитную плитку трех оттенков."Это хороший пример квартальной застройки – с интересными архитектурными решениями, благоустроенными дворами без машин, где будет безопасно гулять детям", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.По его словам, у жилых секциях будет общий подземный паркинг. Первые этажи займут магазины, аптеки, салоны красоты и отделения банков. У каждого подъезда будет по два входа – с улицы и со двора. Рядом с домами обустроят велодорожки и зеленые островки.Говоря о развитии районе Московоречье-Сабурово, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены территории трех школ, несколько парков, сквер за культурным центром "Москворечье" и зона отдыха "Борисовские пруды", построены детский сад с бассейном, подземный переход, открытый каток с искусственным льдом и развязку между Каширским шоссе и пролетарским проездом.Ранее , что вМоскворечье-Сабурове благоустроили несколько десятков дворов. Рядом с жилыми домами установлены новые лавочки, урны, игровые и спортивные тренажеры. На детских площадках появилось покрытие из искусственной травы. Также высадили цветы, деревья и кустарники, установили перголы.