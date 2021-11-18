Неожиданный подарок от местных властей. Жители села Поздняково Вязниковского района получили не...

Неожиданный подарок от местных властей. Жители села Поздняково Вязниковского района получили не только крепкий иммунитет, но и новую дорогу. Все подробности у Екатерины Тамановой.Таким результатам вакцинации завидует не только область - вся страна. В деревне Поздняково Вязниковского района привито 80 процентов населения. Без прививки от ковид-19 остались только жители с медотводом. Остальные же "укололись" в передвижном пункте, как только появилась вакцина.Нина Шилова, староста деревни Поздняково:- Все приходили вакцинироваться, есть такие, кто ездил в Серково, самостоятельно вакцинировались. Я вот, например, ездила вторую делать в Никологоры.Вакцинироваться не заставляли, прививки делали добровольно, рассказывают жители. У большинства никаких осложнений не было. За ответственность и сознательность местные власти решили поощрить жителей Поздняково - отремонтировать участок дороги.Валентина Паколина, жительница деревни Поздняково:- Ни скорой не проехать, ни дети в выходной приезжают, не проедешь. Оставляют машину на асфальте, а сюда пешком идут.Участок улицы - протяженностью в полкилометра - засыпят щебнем и утрамбуют. До этого к домам можно было добраться только на внедорожниках. Расходы между собой разделили районная и местная администрации. Техника муниципального образования Октябрьское, а материалы предоставил район.Глеб Аникин, заместитель главы администрации муниципального образования Октябрьское:- Объем щебня на данный момент, который использовался, составляет более 180 тонн. Но будет выделен объем щебня полностью для ремонта всей автомобильной дороги.Тотальная вакцинация, а в награду - ремонт дороги. Впервые о такой практике заговорили в Коврове. Вариант подобного решения дорожного вопроса глава региона Александр Авдеев обсудил с жителями микрорайона Заречная Слободка. Что касается вязниковского Поздняково, вслед за посёлком Уршельский это, пожалуй, второй островок коллективного иммунитета в области. Большинство поздняковцев уже готовятся к ревакцинации в январе. В передвижной прививочный пункт они пойдут уже по отремонтированной дороге.Екатерина Таманова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".