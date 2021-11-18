Ситуация с коронавирусом в области, как и по всей стране, остаётся напряжённой. Общее число заболевших в регионе превысило 68,5 тысяч. Дарья Никитина, представитель регионального

Ситуация с коронавирусом в области, как и по всей стране, остаётся напряжённой. Общее число заболевших в регионе превысило 68,5 тысяч. Дарья Никитина, представитель регионального Роспотребнадзора По динамике эпидпроцесса мы превышаем среднероссийский показатель по суточному темпу прироста, у нас 0,5, у РФ – 0,42. Количество заболевших за сутки в среднем 322-325 человек. Как сообщили на еженедельном