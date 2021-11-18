Сотрудники МЧС России спасли мужчину при пожаре в многоквартирном доме в Собинке. Сообщение о...

Сотрудники МЧС России спасли мужчину при пожаре в многоквартирном доме в Собинке. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ночью.Квартира на втором этаже была сильно задымлена. Огнеборцы вынесли из неё мужчину, а также эвакуировали 5 человек с верхних этажей, в том числе двоих детей. При тушении пожарным пришлось использовать трёхколенную лестницу. Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнём.