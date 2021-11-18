На пожаре в многоквартирном доме Собинки эвакуировали двоих детей и троих взрослых. Одного человека спасли от верной гибели. ЧП произошло поздно вечером 17 ноября на улице Гоголя. В доме

На пожаре в многоквартирном доме Собинки эвакуировали двоих детей и троих взрослых. Одного человека спасли от верной гибели. ЧП произошло поздно вечером 17 ноября на улице Гоголя. В доме номер 3б загорелась квартира на втором этаже. 17 ноября в 22.46 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по