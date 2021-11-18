Прокуратура добилась возмещения затрат, которые понёс мужчина на покупку препаратов.

В очередной раз прокуратура встала на защиту прав гражданина, которого не обеспечили льготными лекарствами. Новый случай произошел в Собинском районе.Как выяснили в ведомстве, пенсионеру поставили диагноз, согласно которому его должны регулярно снабжать бесплатными медикаментами. Ему выписаны препараты и изделия медицинского назначения для прохождения эффективной терапии.Однако получить необходимые таблетки по рецепту он не смог. В результате пришлось тратить свои кровные.Прокуратура подала иск в суд. Фемида встала на сторону льготника. Мужчине компенсируют расходы на лечение.Исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа.