17 ноября в 20:46 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП...

17 ноября в 20:46 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Судогодский район, автодорога Владимир – Муром – Арзамас, 35 км.На место незамедлительно выехали подразделение МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение "Ларгуса" и ВАЗа с последующим возгоранием одного автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области.В результате ДТП водитель «Ларгуса» получил травмы, водитель погиб. Сотрудниками МЧС проводилась ликвидация возгорания автомобиля на площади 2 кв. м.Всего принимало участие 12 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники.Фото: 33.mchs.gov.ru