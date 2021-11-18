Фигурант задержан сотрудниками полиции через несколько часов после отстрела косули и лося.

В середине октября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль под управлением жителя Владимира. В багажнике авто инспекторы обнаружили тушу косули. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе дальнейшей работы полицейские изъяли карабин, патроны, прибор ночного видения, а на участке недалеко от места остановки авто – топор и нож со следами бурого цвета.Водитель автомобиля пояснил, что несколькими часами ранее совершил незаконный отстрел дикого животного.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ещё один факт незаконной охоты. Задержанный мужчина совершил убой лося.В результате противоправных действий причиненный ущерб составил более 100 000 рублей.Отделом дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждены и объединены в одно производство уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).В настоящее время дознание по уголовному делу продолжается. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.