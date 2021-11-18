Фигурант задержан сотрудниками полиции через несколько часов после отстрела косули и лося.
В середине октября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль под управлением жителя Владимира. В багажнике авто инспекторы обнаружили тушу косули. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
В ходе дальнейшей работы полицейские изъяли карабин, патроны, прибор ночного видения, а на участке недалеко от места остановки авто – топор и нож со следами бурого цвета.
Водитель автомобиля пояснил, что несколькими часами ранее совершил незаконный отстрел дикого животного.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ещё один факт незаконной охоты. Задержанный мужчина совершил убой лося.
В результате противоправных действий причиненный ущерб составил более 100 000 рублей.
Отделом дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждены и объединены в одно производство уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
В настоящее время дознание по уголовному делу продолжается. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.