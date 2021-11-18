Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дорога за вакцинацию
Поощрение за коллективный...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дорога за вакцинацию
Поощрение за коллективный иммунитет. Местные власти Вязниковского района подарили жителям дорогу за прививку.
- На острие пера
Настоящее и будущее журналистики. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев встретился с владимирскими журналистами.
- Маленькие программисты
Лего не игрушка. Как школьники создают будущее с помощью разноцветного конструктора?