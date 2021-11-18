Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дорога за вакцинацию Поощрение за коллективный...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дорога за вакцинациюПоощрение за коллективный иммунитет. Местные власти Вязниковского района подарили жителям дорогу за прививку.- На острие пераНастоящее и будущее журналистики. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев встретился с владимирскими журналистами.- Маленькие программистыЛего не игрушка. Как школьники создают будущее с помощью разноцветного конструктора?