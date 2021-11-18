Госдума освободила от НДФЛ семьи с детьми, которые продали жилье, чтобы купить новое Госдума...

Госдума освободила от НДФЛ семьи с детьми, которые продали жилье, чтобы купить новоеГосдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций.В частности, от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий. При этом срок нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на него не важен.Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 миллионов рублей.Норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, сообщает Федеральный бизнес-журнал.Фото: Pexels.com