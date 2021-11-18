Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 19 ноября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Порядок ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 19 ноября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Порядок проведения административных обследований».
На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт Кольчугинского отдела - Маслова Виктория Владиславовна.
Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.
Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49245) 2-51-53.