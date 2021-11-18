Владимирский строительный колледж в этом году празднует свое 75-летие. Долгие годы в нем готовят...

Владимирский строительный колледж в этом году празднует свое 75-летие. Долгие годы в нем готовят высококвалифицированных специальностов для отраслей архитектуры, строительства, сферы ЖКХ. Причём процент трудоустройства выпускников составляет практически 100 процентов.- план первый чем может отличаться? Только входной группой. Здесь у тебя окно на междуэтажной площадке, а здесь идет входная дверь. То есть это будет первая квартира.В этих стенах уже 75 лет готовят лучших специалистов среднего звена: строителей, архитекторов, специалистов по внутренним и внешним инженерным сетям – газ, вода, тепло, а также пожарной безопасности. С 1946 года Владимирский строительный техникум, а ныне колледж, является одним из флагманов областного среднеспециального образования.Марина Родионова, студентка 4 курса Владимирского строительного колледжа:- Строительный колледж я выбрала потому, что после 9 класса приходила сюда на экскурсию, вдохновилась проектами висящими на стенах и решила что в этом будет мое дальнейшее призвание.Сегодня колледж соответствует всем современным образовательным стандартам. Материально-техническая база включает: два учебных корпуса, где расположены лаборатории, кабинеты, информационно-вычислительный центр, библиотека, два спортивных зала, столовая, три буфета, мастерские и общежитие, в котором есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха студентов. Каждый год все больше абитуриентов выбирают Владимирский строительный колледж.Полина Кочина, студентка 4 курса Владимирского строительного колледжа:- Намного лучше чем в школе было, я считаю, что колледж- это, студенческая жизнь интереснее, чем школьные годы.Владимирский строительный колледж не просто единственное в нашей области учреждение среднего профессионального образования, которое готовит специалистов для архитектурно-строительной отрасли. Это настоящая семья - уверен директор колледжа Сергей Кириллов.Сергей Кириллов, директор Владимирского строительного колледжа:- Активна у нас спортивная жизнь. В учебном заведении более 20 различных кружков, секций. И ребята занимаются футболом, баскетболом волейболом.Студенты также активно участвуют в творческой и культурной жизни колледжа. Ежегодно они побеждают на городских и областных конкурсах. В этом году выпускник строительного колледжа стал призером престижного европейского чемпионата по профмастерству, проходившего в Австрии. Колледж активно сотрудничает со многими работодателями Владимирской области.Сергей Кириллов, директор Владимирского строительного колледжа:- К нам обращаются из органов власти, департамента архитектуры и строительства, говорят, что именно такие им нужны, мы стараемся идти в ногу со временем. Модернизируем материально-техническую базу, проводим переподготовку педагогов, ну и это сказывается, что профессиональное сообщество строителей оно ценит тех специалистов, которых мы сегодня готовим. Нас это не может не радовать.Благодаря уникальной системе подготовки, трудоустройство выпускников составляет практически сто процентов. В будущем многие из них становятся ценными специалистами и занимают ответственные должности самого высшего уровня.Александр Сыпченко. Александр Голубев. "Вести-Владимир"