Площадь пожара составила один квадратный метр. Возгорание уже ликвидировали.

Во Владимире около 15:30 в пожарную охрану поступил звонок о возгорании в гастромаркете «Рынок на Студёной». Видео с места событий опубликовали коллеги изСразу после появления дыма посетителей заведения вывели на улицу. Пожар на крыше был потушен до прибытия подразделений МЧС, своими силами. Причиной появления едкого дыма стало тление битума. Площадь пожара составила один квадратный метр.Приехавшие на вызов пожарные засвидетельствовали отсутствие пламени. Гастромаркет продолжает работать в штатном режиме.