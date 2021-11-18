Мэрия Владимира продолжает мониторинг транспортных потоков и пешеходного трафика по новой развязке на Чапаева-Сперанского. Для повышения безопасности горожан глава города Андрей Шохин, с ..

Мэрия Владимира продолжает мониторинг транспортных потоков и пешеходного трафика по новой развязке на Чапаева-Сперанского. Для повышения безопасности горожан глава города Андрей Шохин, с учётом рекомендаций специалистов, поручил проработать вопрос об организации «островка безопасности» на «зебре» в районе дома №1 по улице Сперанского.Напомним, что четырёхполосная дорога открылась в начале недели. Ранее местные жители просили организовать пешеходный переход на улице Пугачёва.«На Сперанского-1 и на пересечении Сперанского с Нижней Дубровой уже есть две «зебры». Между ними - 330 метров. Не вижу смысла в третьей», - заявлял месяц назад замглавы владимирской администрации Сергей Литвинкин.На возведение объекта потрачено 107,5 млн рублей. Работы выполняла компания «Трасса». В процессе строительства кольцевой дороги смета выросла на 3,4 миллиона рублей.