Строительные нормы не позволяют возвести новый корпус на небольшом клочке земли возле учреждения.

Во Владимире перинатальный центр остался без пристройки. Строительные нормы не позволяют возвести новый корпус на небольшом клочке земли возле учреждения.Как сообщил во время публичных слушаний по бюджету директор департамента финансов Вячеслав Кузин, администрация Владимирской области продолжит оснащение больницы. Однако о выделении средств из федерального центра на пристройку речи быть не может.«По сути это обычный роддом, который впоследствии назвали перинатальным центром», - уточнил он.Ранее, бывшая замгубернатора Ольга Гребнёва констатировала журнатистам, чтоУчреждение не соответствует своему статусу.Несколькими годами ранее власти заявляли о планах строительства пятиэтажного здания, где могла бы расположиться женская консультация, отделения гинекологии, ЭТО и диагностики. Однако планы так и остались планами.