Во Владимире в центре современной культуры «Флигель» открылась выставка, на которой представлены подлинники картин знаменитого уличного художника Бэнкси. Инсталляцию привёз арт-дилер ..

Во Владимире в центре современной культуры «Флигель» открылась выставка, на которой представлены подлинники картин знаменитого уличного художника Бэнкси.Инсталляцию привёз арт-дилер Артём Суслов. Гость из Санкт-Петербурга покажет владимирцам шелкографию 2004 года, которая была приобретена в Лондоне. Стоимость всех работ превышает один миллион долларов.«В урбанистике есть понятие «шанхай». Я думаю, что Владимиру подошло бы нечто такое. Это деревянные дома сельского типа. Я бы всё искусство нёс туда. Это было бы необычно и добавило бы городу колорит», - поделился он своим мнением с коллегами изКроме оригиналов легендарного Бэнкси, в областной столице представлены холсты авторов Европы и даже из Владимирской области.