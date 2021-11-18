Она задолжала комитету по транспорту Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу.

Владимирская лизинговая компания только после вмешательства судебных приставов погасила долг в 10 млн рублей перед комитетом по транспорту Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу.Первоначально чиновники через Арбитражный суд обязали фирму расплатиться за аренду имущества. Исполнительный лист лёг на стол судебных приставов Ленинского района Владимира.Предупредив об ответственности за неисполнение обязательств, сотрудник УФССП арестовал банковский счет организации и пять автобусов «Волгабас».В результате 10 млн поступили на счета истца. Дело закрыто.