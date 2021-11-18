В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также...

В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также во временных пунктах вакцинации, созданных медиками в торговых центрах и гипермаркетах, жители областного центра продолжают прививаться против коронавируса.По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 18 ноября первым компонентом вакцины привились 136601 житель областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 118701 владимирец.За все время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило в общей сложности 173682 комплекта вакцин.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от численности взрослого населения города в 287641 человек). На сегодняшнюю дату во Владимире привито 59,4% от общей численности взрослого населения города. Это выше среднеобластного показателя (55,1%), сообщает пресс-служба Администрации Владимира.Фото: vladimir-city.ru