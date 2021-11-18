В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также...
В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также во временных пунктах вакцинации, созданных медиками в торговых центрах и гипермаркетах, жители областного центра продолжают прививаться против коронавируса.
По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 18 ноября первым компонентом вакцины привились 136601 житель областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 118701 владимирец.
За все время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило в общей сложности 173682 комплекта вакцин.
Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от численности взрослого населения города в 287641 человек). На сегодняшнюю дату во Владимире привито 59,4% от общей численности взрослого населения города. Это выше среднеобластного показателя (55,1%), сообщает пресс-служба Администрации Владимира.
Фото: vladimir-city.ru