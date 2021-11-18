На острие пера - самые важные темы. Во Владимире сегодня стартовали Осенние каникулы прессы....

На острие пера - самые важные темы. Во Владимире сегодня стартовали "Осенние каникулы прессы". Такое название носит круглый стол, организованный Союзом журналистов Владимирской области. Его работу возглавил "рулевой" российского Союза Владимир Соловьёв.- 23 года отслужила, теперь 23 за корочку еще придется.Новоиспеченные члены Союза журналистов России получают официальные удостоверения из рук его председателя Владимира Соловьева. В зале представители всех региональных СМИ, эксперты и ведущие журналисты России. Участники форума "Осенние каникулы прессы - 2021" обсудили ряд важнейших вопросов и тем. От пограничных тем - от материалов о несовершеннолетних, суицидах и ЧП до основ кибербезопасности и будущего журналистики.Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:- Это один из тех форумов, которые для нас, для журналистов, очень важны потому, что нам надо собираться, общаться, говорить о наших проблемах, о наших радостях, награждать тех, кто добился творческих успехов.Дискуссия в формате «вопрос-ответ» была живой и не менее интересной, чем основная часть выступлений. Редакторов, корреспондентов и руководителей СМИ волновали вопросы регулирования прав и обязанностей журналистов, закон об инагентах, а также проблемы печатных изданий. Эпоха пандемии стала временем новых вызовов. Насыщенные и, по сути, рабочие "Каникулы прессы" организовал Союз журналистов Владимирской области.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- Аудитории интересен конечный продукт, и вот мы здесь на каникулах обсуждаем, каким образом производить этот продукт и, к слову, уметь его продавать. При условии, что продукт качественный и если нам за него не стыдно. Вот чему посвящены каникулы, будем обсуждать юридические нюансы. Нам непросто, но непросто не только журналистской корпорации, а всей нашей большой и прекрасной стране, но и не такое переживали, все будет хорошо.Участники форума договорились собраться вновь уже в следующем году. Перечень новых тем журналисты определят в ближайшее время. Площадкой будущего форума, по традиции, станет город Владимир. Согласие мэрии уже получено.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”