Пользователи всегда могут получить консультацию по оплате проезда по бесплатному телефону службы поддержки: 88007004494.

В начале недели жители Владимира, оплачивающие проезд безналичным способом, получили сообщения о списании денег со счёта. При этом одни поездок в общественном транспорте они не совершали. Другие – пользовались автобусами, но в меньшем объёме.В компании «Ситикард» прокомментировали историю следующим образом:«16 ноября была произведена загрузка данных в банк информации о поездках, совершённых в период с 1 по 15 ноября. Она производится с терминалов работающих на маршрутах ООО «СитиЛайн». На оператора можно проверить, за что списаны средства, а также уточнить дату, время и маршрут».Пресс-служба организации добавила, что пользователи всегда могут получить консультацию по оплате проезда по бесплатному телефону службы поддержки: 8 (800) 700-44-94.