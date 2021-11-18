Помощница по хозяйству, получив доступ к банковскому счету потерпевшей, регулярно снимала деньги для себя.

В октябре текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась 96-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже с её банковского счета крупной суммы. Женщина уверяла, что некоторое время назад со счета по её просьбе были обналичены 200 тысяч рублей. Обратившись в банк, женщина обнаружила, что снята большая сумма.В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что несколько месяцев назад пенсионерка доверила доступ к счету своей помощнице по хозяйству.Местонахождение женщины, 44-летней жительницы областного центра, было установлено.Подозреваемая была задержана. В дальнейшем было установлено, что фигурантка, ежедневно посещавшая потерпевшую, получив доступ к счету, по просьбе женщины дважды снимала деньги. Однако несколько раз с апреля по сентябрь в тайне от пенсионерки обналичивала деньги и забирала их себе. В результате причиненный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).Фигурантка свою вину признала и обещала вернуть похищенные деньги.