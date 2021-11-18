Напомним, что на 18 ноября в регионе от COVID-19 скончались 2364 человека.
Во Владимирской области добавочная смертность от коронавируса составляет 35%. Об этом рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Артем Осипов.
«В эту цифру входят жители, которые не должны были умереть до пандемии, но инфекция привела к их гибели», - уточнил он во время очередного антиковидного брифинга.
Напомним, что на 18 ноября в регионе от COVID-19 скончались 2364 человека.
Осипов добавил, что показатель летальности в среднем сопоставим с цифрами по стране.