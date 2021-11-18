оля привитого трудоспособного населения не превышает 39%.

Во Владимирской области коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 35%. Доля привитого трудоспособного населения не превышает 39%.Как рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Артем Осипов, для улучшения информирования населения о вакцинации со следующей недели заработает единая информационная платформа.Отмечается, что в последние две недели выросло количество желающих пройти иммунизацию. Если говорить о категории старше 60 лет, то в этой возрастной группе инъекцию сделали почти 50% человек.Артём Осипов попросил работодателей активизировать разъяснительную работу с коллективами, чтобы защитить их от COVID-19.