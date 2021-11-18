Во Владимирской области стартовал проект Единой России Коробка храбрости. Это сбор подарков для...

Во Владимирской области стартовал проект "Единой России" "Коробка храбрости". Это сбор подарков для маленьких пациентов.Игрушки станут наградой для детей за то, что они без слез выдержали неприятные медицинские манипуляции. Собранные подарки передадут в областную детскую клиническую больницу. Участие в акции приняли активисты "Молодой гвардии Единой России" нашего региона. Для маленьких пациентов они принесли фломастеры, карандаши и бумагу для рисования. Внести свой вклад можете и вы. Опустить подарки в "Коробку храбрости" можно до 28 ноября. "Коробки" для сбора расположены во Владимирском пединституте и региональном отделении партии "Единая Россия" на Горького, 34.Марина Артамонова, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» во Владимирской области:- Каждый желающий, каждый неравнодушный. Студент, преподаватель, общественники, могли бы для детей собрать игрушки, что-то полезное для творчества. Для детей, которые сейчас проходят лечение, испытывая по-настоящему боль, боятся. У них вызывает страх любая медицинская манипуляция, а игрушка была бы для них наградой за смелость, за храбрость.Детей можно порадовать игрушечными машинками, самолетами, куклами, фломастерами, карандашами, книгами. Медицинские учреждения не примут деревянные, плюшевые, стеклянные, керамические или острые игрушки с большим количеством деталей.