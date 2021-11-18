В тушении машины принимало участие 12 пожарных и 5 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.

В 20-46 17 ноября в Судогодском районе Владимирской области произошло ДТП на 35 километре трассы Владимир – Муром – Арзамас.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 36-летний водитель «Лады» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил другую отечественную легковушку. За рулём ВАЗа находился 34-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия он скончался.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорой помощи, инспекторы ГИБДД. После столкновения двух транспортных средств, одно из них загорелось. Площадь пожара составила два квадратных метра. Есть пострадавшие. Их количество не уточняется.В тушении машины принимало участие 12 пожарных и 5 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.