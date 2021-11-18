В тушении машины принимало участие 12 пожарных и 5 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.

В 20-46 17 ноября в Судогодском районе Владимирской области произошло ДТП на 35 километре трассы Владимир – Муром – Арзамас.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорой помощи, инспекторы ГИБДД. После столкновения двух транспортных средств, одно из них загорелось. Площадь пожара составила два квадратных метра. Есть пострадавшие. Их количество не уточняется.В тушении машины принимало участие 12 пожарных и 5 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.