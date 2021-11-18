В тушении машины принимало участие 12 пожарных и 5 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.
В 20-46 17 ноября в Судогодском районе Владимирской области произошло ДТП на 35 километре трассы Владимир – Муром – Арзамас.
На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорой помощи, инспекторы ГИБДД. После столкновения двух транспортных средств, одно из них загорелось. Площадь пожара составила два квадратных метра. Есть пострадавшие. Их количество не уточняется.
В тушении машины принимало участие 12 пожарных и 5 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.