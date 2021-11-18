На 3 меньше, чем накануне. Суточная заболеваемость сохраняется выше уровня в 320 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 68 650. В

На 3 меньше, чем накануне. Суточная заболеваемость сохраняется выше уровня в 320 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 68 650. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (71 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла 72. Всего с начала пандемии в областном центре уже 16 068 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: