Ущерб, нанесённый дикой природе, превысил 100 000 рублей. На фигуранта завели уголовное дело по статье о незаконной охоте.

В Вязниковском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера. Во время патрулирования участка они остановили автомобиль, за рулём которого сидел владимирец. В багажнике машины они нашли тушу косули. На место вызвали следственно-оперативную группу.Полицейские изъяли у охотника карабин, патроны, прибор ночного видения, а неподалёку нашли окровавленные топор и нож. Злоумышленник признался в убийстве животного. Выяснилось, что кроме косули, он застрелил ещё и лося.Ущерб, нанесённый дикой природе, превысил 100 000 рублей. На фигуранта завели уголовное дело по статье о незаконной охоте.Расследование продолжается. В МВД устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.