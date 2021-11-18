В Госдуме в четверг, 18 ноября, состоялось обсуждение основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023–2024 годов с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

В Госдуме в четверг, 18 ноября, состоялось обсуждение основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023–2024 годов с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.Председатель ЦБ высказала инициативу о снижении ставок по микрозаймам. "Действительно, мы принимали решение. Но нареканий очень много. Людей практически разоряют", – заявил спикер Госдумы.Володин поручил проработать соответствующий вопрос. Необходимо думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством, отметил спикер.Госдума по итогам обсуждения с главой ЦБ будет выходить на законодательные решения, сообщил Володин.Напомним, что 14 октября ГД в первом чтении законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат без дополнительного согласия заемщика. Инициатива касается в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.