Юные владимирские спортсмены встретились с чемпионами и призёрами Олимпийских игр. Встреча состоялась в Патриаршем саду областной столицы. Татьяна Лебедева, Людмила и Владимир Жигилий, а

Юные владимирские спортсмены встретились с чемпионами и призёрами Олимпийских игр. Встреча состоялась в Патриаршем саду областной столицы. Татьяна Лебедева, Людмила и Владимир Жигилий, а также Лилия Нурутдинова. Олимпийцы приехали во Владимир в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России». Среди выступавших перед ребятами – Татьяна Лебедева. Для Олимпийской чемпионки