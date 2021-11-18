ВТБ Капитал Инвестиции запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы: ОПИФ «ВТБ – Фонд Акций. ..

ВТБ Капитал Инвестиции запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы: ОПИФ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты» и ОПИФ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты». Их портфели будут формироваться с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Это первые учитывающие требования данного нормативного акта фонды на рынке, аналогов им сегодня нет.«Все больше людей в России начинают использовать инвестиции для управления собственными сбережениями, и все больший интерес мы видим именно к коллективным инвестициям, когда человеку не требуется тратить собственное время для эффективного управления портфелем. При этом на рынке до сих пор не было продукта, который подходил бы клиентам, которые попадают под ограничения 79-ФЗ. Это сотни тысяч человек. Мы часто сталкивались с таким запросом и до этого решали данную задачу в частном порядке в рамках стратегий доверительного управления. Теперь же мы запустили универсальные продукты, которые удовлетворяют требованиям данного закона и при этом максимально доступны – инвестиции в данные фонды возможны от 1 тысячи рублей. Мы стараемся слышать наших клиентов и постоянно расширяем и актуализируем свою продуктовую линейку. Сделать инвестиции удобными и доступными каждому – наш ключевой приоритет. Именно такой подход обеспечивает нам высокие темпы роста - с начала года объемы инвестированных в наши ОПИФ средств выросла на 33% - до 200 млрд рублей», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.Инвестиционный процесс при управлении новыми фондами основан на принципах и правилах работы флагманских фондов ВТБ Капитал Инвестиции - «ВТБ – Фонд Акций» и «ВТБ – Фонд Казначейский». Эти ОПИФ уже многие годы занимают лидирующие позиции на рынке, как по привлечению клиентских средств, так и по результатам управления. При этом портфель новых фондов будет формироваться с учетом ограничений, предусмотренных законом 79-ФЗ, и будет включать только российские активы, выпущенные на территории РФ.Покупка паев ОПИФ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты» и ОПИФ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты» уже доступна в отделениях банка, а также в интернет-каналах, в том числе в мобильном приложении ВТБ Онлайн. В настоящее время в продуктовую линейку ВТБ Капитал Инвестиции входят более 30 ОПИФ, общее количество фондов под управлением - более 70.Справочно:Согласно закону 79-ФЗ открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами запрещается следующим категориям лиц:1) лицам, замещающим (занимающим):а) государственные должности Российской Федерации;б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;г) государственные должности субъектов Российской Федерации;д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;з) должности глав городских округов, глав муниципальных округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов;2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и пункте 1.1 настоящей части;3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.