В меню столичных школ появились митболы, маффины, фритатта с сыром и ветчиной и другие другие любимые лакомства детей. Более того, теперь учащиеся могут выбрать часть блюд сами.

В меню столичных школ появились митболы, маффины, фритатта с сыром и ветчиной и другие другие любимые лакомства детей. Более того, теперь учащиеся могут выбрать часть блюд сами.В новом учебном году меню школьных столовых изменилось с учетом пожеланий учащихся, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. Среди детей провели опрос о том, какую еду они хотят видеть в образовательных учреждениях.В прошлом учебном году новое меню опробовали в нескольких школах в пилотном режиме. Дети остались довольны. С 1 сентября 2022 года обновленная карта блюд появилась во всех школах города.Изменился и сам подход к организации питания – школьники могут выбирать часть блюд. Нововведение пришлось ребятам по вкусу: процент несъеденных блюд сразу стал гораздо меньше, рассказала в беседе с "Дни.ру" член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки Москвы Татьяна Хремчукова."Как мама двоих школьников могу сказать, что мои дети стали намного лучше есть. Мой ребенок не любит рыбу, и когда в меню был рыбный суп, то он оставался без горячего первого блюда. Теперь ребенок может съесть вместо рыбного супа куриный бульон", – поделилась эксперт.В новом меню есть так называемая таблица замены. Например, вместо наггетсов дети могут выбрать стрипсы. Если и они не нравятся школьнику, то можно вернуться к куриным котлетам, которые были до этого.Еще одно важное нововведение: раньше нормы СанПиНа предписывали выдавать детям три куска белого хлеба и два черного, теперь хлеб стоит на раздаче,. Ребенок сам выбирает брать его или нет."Точно так же с напитками. Ребенок сам выбирает класть сахар и лимон в чай или нет. Раньше был сразу готовый напиток – чай с сахаром и лимоном. И если, допустим, у ребенка была индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, то он оставался без напитка", – отметила Хремчукова.Школьное меню в Москве совершенствуется с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Кроме того, каждая образовательная организация следит за предпочтениями детей и процентом несъеденных блюд и вправе обратиться к организации питания с просьбой о замене."В течение года мы мониторим любимые и нелюбимые блюда детей. В следующем учебном периоде стараемся убрать позиции, которые не нравятся, и добавить блюда, которые больше всего любят школьники", – добавила Хремчукова.