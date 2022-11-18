Благодаря национальному проекту Международная кооперация и экспорт во Владимире может появиться...

Благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" во Владимире может появиться серийное производство необычного продукта. Систем фильтрации воды, превращающих её не только в полезную, но и обладающую антисептическими свойствами. Как небольшому предприятию удалось заключить многомиллионный контракт с зарубежными партнёрами - в нашем сюжете.Живая вода существует, уверяют владимирские производители очистных установок. С помощью вот такой коробочки из обычной водопроводной можно получить не только чистую, но и обогащённую антиоксидантами воду.Пётр Гнатюк, генеральный директор компании "Эмеральд Экотехнологии":- Когда такая вода попадает в организм человека, она уже, наоборот, отдаёт свою энергию клеткам организма и за счёт этого вода, обогащённая водородом, обладает целым рядом полезных свойств.Только химия и физика, никакого волшебства, говорят в компании "Эмеральд Экотехнологии". В основе установок - электрохимические модули, проходя через них, вода обретает полезные свойства. А благодаря ещё одному режиму можно получить воду с дезинфицирующими свойствами. Всё дело в изменении окислительно-восстановительного потенциала. Технология была изобретена ещё в 70-е годы нашим учёным Витольдом Бахиром, но активное применение началось только в двухтысячных. Сами установки неприхотливы и могут работать десятилетиями, утверждают конструкторы. Ещё одна линейка продукции - для производства экологически чистого дезинфицирующего средства "Анолит". Для его создания нужны лишь вода и соль.Пётр Гнатюк, генеральный директор компании "Эмеральд Экотехнологии":- Данный раствор способен убивать не только вирусы или бактерии, раствор даже сертифицирован для обеззараживания особо опасных инфекций - таких как споры сибирской язвы, чума, холера, туляремия.А главное, что он абсолютно безопасен. Если сравнить с медицинским спиртом и другими популярными дезинфицирующими средствами, то результат налицо. "Анолит" почти мгновенно растворяет даже чернила - стойкое органическое соединение. Отечественные разработки используются в бытовых целях, медицине, химических производствах, для военных нужд. А благодаря помощи регионального Центра поддержки экспорта удалось найти множество клиентов.Пётр Гнатюк, генеральный директор компании "Эмеральд Экотехнологии":- С центром поддержки экспорта мы сотрудничаем уже более 3-х лет, и за этот период наше сотрудничество очень плодотворное. Мы получили поддержку и для модернизации сайта, и с точки зрения поиска зарубежных партнёров самых разных стран - Германия, Индия, Казахстан. И также получаем регулярно возможность ездить на российские выставки, в том числе были на выставке "Здравоохранение" - это крупнейшая выставка в России по медицине.Недавно продукция получила восторженные отклики на международной выставке WETEX в Дубае. Удалось провести успешные переговоры с представителями Арабских Эмиратов и заключить инвестиционное соглашение на 10 миллионов долларов.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Есть наше ноу-хау, мы его уже представили на федеральном уровне - это тепловая карта, когда мы мониторим регионы и страны мира, смотрим импортные потоки в эти страны. Сопоставляем эту линейку и соответственно формируем предложение, выезжаем на выставку, проводим переговоры, размещаем свои предложения в этих странах, то есть проводится большая работа.Дополнительно региональные власти способствуют привлечению ста миллионов рублей инвестиций для организации серийного производства электрохимического оборудования во Владимирской области.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”