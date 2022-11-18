Укрепить иммунитет в холода поможет вакцинация. От гриппа, коронавируса и пневмококка. В...

Укрепить иммунитет в холода поможет вакцинация. От гриппа, коронавируса и пневмококка. В медучреждениях Владимира призывают не тянуть с прививками и обратиться в поликлиники или пункты вакцинации. Слово - Любови Клюквиной.Ольга Дубовая и сама была медработником, но сегодня - пациент. Соблюдает золотое правило защиты от гриппа - вакцинироваться раз в году, чтобы перед эпидемией иммунитет успел выработаться и защитить организм.Ольга Дубовая, пациент:- Потому что я опасаюсь заразиться гриппом. Все-таки это заболевание у нас ещё не ушло, и оно для нас актуально. Я работаю в детском учреждении и даже для себя, ну, есть у меня опасения. Прививаюсь каждый год.Во Владимире можно поставить "защиту" от ковида, гриппа и пневмококка. Принципиальный момент один - согласие.Галина Пластинина, врач-инфекционист:- Оформляю: фамилия, имя, отчество, год рождения, от чего он прививается (от гриппа), расписывается, дата. Я все объясняю, смотрю, записываю подробно его состояние - температура, разрешение на прививку.В наличии в областных учреждениях здравоохранения четырехвалентная вакцина "Ультрикс" и трехвалентная вакцина "Совигрипп" - обе с доказанной эффективностью и минимальными побочными эффектами. Вскоре поступит и 23 тысячи доз детской вакцины - "Ультрикс Квадри".Елена Овчинникова, главный врач городской поликлиники №2 г. Владимира:- В настоящее время во Владимирскую область поступило более шестисот тысяч доз вакцин от гриппа. Вакцинированы почти 400 тысяч человек - это около 50 процентов населения Владимирской области. Для того, чтобы создать коллективный иммунитет от гриппа, мы должны во Владимирской области привить 60 процентов населения. Мы защищаем себя от осложнений гриппозной инфекции. И я призываю всех привиться от гриппа и защитить свое здоровье.Пункты вакцинации есть во всех поликлиниках. Пять точек открыты в общественных местах Владимира: центральном парке и крупнейших торговых центрах. График работы пунктов можно найти на сайте департамента здравоохранения. Каждый открыт и в субботу - с 10 утра. В торговом центре в Восточном районе против ковида не вакцинируют. Но здесь одновременно, сделав уколы в разные руки, можно обезопасить себя и от гриппа, и от пневмококка.Елена Аверьянова, заведующая здравпунктом:- От гриппа, конечно, желательно привиться всем, от мала до велика. Если, конечно, имеются хронические заболевания, то это обязательно нужно, чтобы избежать каких-либо осложнений. Без прививки сейчас мы никуда, и эпидемии избежать без вакцинации у нас не получится.Существенный плюс вакцины против пневмококка - её достаточно ввести раз в жизни. Она обязательна для людей с хроническими заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Вакцин в регионе достаточно. В том числе против коронавируса. В наличии антиковидная прививка и в виде капель в нос. Регион получил 18 тысяч насадок-распылителей. Если человек переболел ковидом, ревакцинация необходима через полгода.Любовь Клюквина, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"