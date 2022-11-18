Средняя зарплата в региональной сфере промышленности возросла. Об этом рассказал врио первого зам. губернатора области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. Александр Ремига

Средняя зарплата в региональной сфере промышленности возросла. Об этом рассказал врио первого зам. губернатора области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. Александр Ремига провел пресс-конференцию для журналистов в Белом доме. Спустя 10 минут после начала общение с прессой пришлось прервать из-за начавшейся эвакуации в здании администрации. Впрочем, конференцию ремига продолжил уже на улице. Как отметил